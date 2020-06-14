Erdoğan'ın memleketinde Fahrettin Koca krizi!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Son Kale Tribün adlı taraftar grubunun hazırladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olduğu polis ve sağlıkçılara teşekkür eden "CANIMIZA CAN KATTINIZ ÖMRÜMÜZE ÖMÜR" koreografisinin stada girişine izin verilmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koreografisinin konulması istenen kareografi Çaykur Didi Stadyumu'na sokulmadı.

Erdoğan'ın memleketi Rize'de yaşanan gelişmeyi Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Rizespor’un “Son Kale Tribün” adlı taraftar grubu, bugünkü GS maçı için koreografi hazırlamış.

Kareografide, Korona mücadelesinden ötürü Sağlık Bakanı Koca ile sağlıkçılara ve polise teşekkür ediliyor.

Birileri, “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun” diye koreografiye izin vermemiş"