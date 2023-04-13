Erdoğan'ın ''müsvedde'' dediği profesörü Prof. Dr. Naci Görür açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "profesör müsveddesi" dediği ismin Prof. Dr. Naci Görür olduğu iddia edilmiş, Prof. Görür ise "beni kastetmemiştir" demişti. Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "müsvedde" dediği profesörün kim olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısında ismini vermediği bir profesör için “Müsvedde” ifadelerini kullanmış ve kamuoyunda Erodğan'ın bu sözlerle Prof. Dr. Naci Görür’ü hedef aldığı öne sürülmüştü.

Prof. Naci Görür, bu iddialar ve yapılan ilgili haberlerin ardından bir açıklama yaparak, Erdoğan'ın sözlerinin kendisine yönelik olmadığını belirtip "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim” demişti.

Herkes Erdoğan’ın “Müsvedde” çıkışıyla kimi kastettiğini merak ederken Prof. Naci Görür’den sürpriz bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından “İşte hakikat, sevgiyle” notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan’ın sert sözlerle yüklendiği ismin Ersan Şen olduğunu belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Erdoğan açıklamasında “Geçen akşam bir TV kanalında bir prof Ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu…” ifadelerine yer verdi.