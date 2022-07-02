Erdoğan'ın programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa'ya giderek 18 milyar TL'lik özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı ancak Erdoğan'ın ziyareti sürpriz bir şekilde iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi.