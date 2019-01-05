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  3. 05 Ocak 2019 17:41

Erkek tarafı kız evini bastı, çatışma çıktı: 18 yaralı

Gaziantep'te boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı.

Erkek tarafı kız evini bastı, çatışma çıktı: 18 yaralı
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Gaziantep'te aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, kız evine baskın yaptı.

Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine kavga çatışmaya dönüştü. Sokak içerisindeki çatışma, mahalleye taştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, her iki taraftan ve yoldan geçen vatandaşların da bulunduğu toplam 18 kişi yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İHA

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