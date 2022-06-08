Erken seçim derken baskın seçim mi geliyor ? Ek bütçe talimatı iddiası

AK Parti iktidarının "baskın seçim" için ek bütçe hazırlanması talimatı verdiği öne sürüldü.

Yıl sonunda döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme nedeniyle 2022 bütçesi yürürlüğe girmeden çoğu harcama kaleminin yetersiz kalacağı ortaya çıkmıştı. Ancak zamlar o noktayı da aştı.

Dünya gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu, konu hakkında, “Hükümetin baskın seçim yapma kararı olabilir. Zira normalde bu ayın sonu itibariyle Meclis’in tatile girecek olması ve Anayasa gereği de 1 Ekim tarihi itibariyle açılması zorunlu olduğundan, sonbaharda yapılacak erken seçim için apar topar bir ek bütçe yapılmak isteniyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Saygılıoğlu’nun kaleme aldığı yazıda, ekonomideki bu kötü gidişat sonrası iktidarın bürokrasiye ek bütçe hazırlanması talimatı verdiği öne sürüldü. Ek bütçe normalde, olağan dışı nedenlere bağlı (deprem, afet, sel) harcama artışı olduğunda gündeme geliyor.

Bürokrasiye ek bütçe çalışılması talimatı verilmiş. Bu talimatın daha çok genel nitelikli olduğunu belirten Saygılıoğlu, ”Seçim ortamına girildiğinde konunun bu şekilde gizlenmesi normal. Yani davul zurna çalarak bütçe hazırlığı yapılmaz, ortadan ve sessiz talimatlarla yola çıkılır” dedi.

‘ERKEN SEÇİM İÇİN EK BÜTÇE İSTENİYOR OLABİLİR’

Saygılıoğlu’na göre hükümet, sonbaharda düzenlenebilecek bir baskın seçim için apar topar ek bütçe yapmak istiyor olabilir. Nevzat Saygılıoğlu, konu hakkında, “Hükümetin baskın seçim yapma kararı olabilir. Zira normalde bu ayın sonu itibariyle Meclis’in tatile girecek olması ve Anayasa gereği de 1 Ekim tarihi itibariyle açılması zorunlu olduğundan, sonbaharda yapılacak erken seçim için apar topar bir ek bütçe yapılmak isteniyor olabilir”

Ek bütçenin yapılmasıyla ilgili ikinci nedenin, Meclis’in açılacağı ekime kadar bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması ihtimalinin altını çizen Saygılıoğlu’na göre, her iki neden de ‘geçerli gibi’ görünüyor.

Saygılıoğlu’nun konu hakkındaki değerlendirmesi şöyle:

“Erken ve baskın seçim ihtimali çok yoğun bir şekilde gündemde. Zira ekonominin gidişatı önümüzdeki bir yılı kaldıracak gibi değil. Mevcut duruma göre önümüzdeki kış koşullarını tamamlamak mümkün değil. Kaldı ki bir yandan iktidar partisinin seçim stardını vermiş olması ve birbiri ardı sıra seçim yatırımlarını gündeme getirmesi, bir yandan da muhalefet partilerinin yeni vaatlerle vatandaşa yönelmesi erken seçimin ihtimalini artırıyor. Öte yandan bütçe ödeneklerinin yetersizliği de ek bütçeyi zorunlu kılıyor ve öne çekilmesi gereği ortaya çıkıyor.”

Nevzat Saygılıoğlu'nun Dünya gazetesindeki yazısının tamamı için...