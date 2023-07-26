Ertesi gün hapına da zam geldi

Doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan ve 'Ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaç fiyatlarına da kur zammı geldi. En çok satılan marka ilaç 416 TL'ye yükseldi.

Kurdaki artışlar tüm ilaçları olduğu gibi doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan ve 'ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaçları da etkiledi.

Piyasada en çok bilinen ve 310-330 TL aralığında satılan markanın ilacı 416 TL'ye yükseldi. Muadil ilaçların fiyatı da 300 TL'yi aştı.

Eczanelerde reçetesiz olarak satılan ertesi gün hapları, korunmasız olarak girilen cinsel birleşmeden sonraki 24 saat içerisinde kullanıldığı taktirde hamilelik riskini yüzde 98 oranında azaltıyor. Bu oran 48. saatte yüzde 75'e geriliyor. Yüksek progesteron hormonu içeriği bulunan ilaç cinsel ilişkinin ardından 5. günün sonunda alındığında ise büyük oranda etki etmiyor.

Doğum kontrol yöntemi gibi algılanarak düzenli kullanıldığında pek çok yan etkiye yol açabilen ertesi gün hapının uzun süreli kullanılması önerilmiyor. Uzmanlar istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için üretilen ilacın kullanılmasını şu durumlarda öneriyor:

- Kondom yırtılması

- Düzenli kullanılan doğum kontrol yönteminin atlanması

- Kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak mevcut kontrasepsiyon yönteminin yeterliliğine dair şüphe duyulması Korunmasız cinsel ilişki sonrası

- Olası bir cinsel saldırı sonrası.