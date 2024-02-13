Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden sahasında 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir." denildi.





"TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil."

BELEDİYE BAŞKANI AKSUN: 9 KİŞİ TOPRAK ALTINDA GÖZÜKÜYOR

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor.” dedi.

DHA MUHABİRİ: TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE ATIL DURUMDA

NTV canlı yayınına katılan DHA muhabiri Turgay İpek ise “Bir saat önce görüştüğümüz şirket yetkilileri, toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin atıl durumda olduğunu söylediler ancak toprak kayması maden sahasındaki geçiş güzergahında oldu.” dedi.

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

MADEN SAHASI İLÇE MERKEZİNE 8 KM UZAKLIKTA

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.

SİYANÜR SIZINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti.