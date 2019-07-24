Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu ! Açıklama geldi

Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrinin durdurulması kararının ardından İBB'den açıklama geldi.

Mahkeme kararıyla Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesibünyesindeki İSPARK'a devri durdurulmuştu.

İBB konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

İBB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

İstanbul 3.İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüscüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri’nin başvurusu üzerine, dün almış olduğu kararla, İstanbul Büyük Otogarı(Esenler) otopark alanlarının, tahliye edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK’a devrini durdurmuştur.

Kararda, idarenin savunması ve ara kararı cevabı yedi gün içinde istenmiştir.

İBB hukukçuları, kararın rutin bir işlem olduğunu belirterek kararla ilgili tüm hukuki haklarını kullanacaklarını ifade ettiler.

Hukukçular, mahkemeye gerekli bilgilendirmelerin yapılması ardından sürecin aynen işleyeceğinden emin olduklarını da vurguladılar.