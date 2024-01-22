Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezerek 1 kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde sokak sokak gezerek Esenyurt'un farklı noktalarında biri kadın 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un hareketli ilçelerinden olan Esenyurt’ta bir kişi, ilçenin farklı bölgelerinde biri kadın olmak üzere toplam 11 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralıların olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, bir yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edildi. Geri kalan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem K.'nın babası Hasan K. ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.,