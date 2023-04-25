  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırıda öldürüldü!

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırıda öldürüldü!

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırıda öldürüldü!
Güncelleme:

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

T24'ün haberine göre, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aypek'in yakın korumasının öldürdüğü öğrenildi. Koruması gözaltına alındı.

Etiketler eski ato başkanvekili silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava 12 derece birden soğuyacak! Yağışlar fena geliyor!
Azimli sıçanlar duvarı deldi! Film gibi soygun
Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu!
Malatya'da korkutan deprem!
Serel Yereli transparan elbiseyle poz verdi, Instagram yıkıldı
Ölüm haberi geldi, Murat Boz yıkıldı
Kuyumculardan seçim sonrası altın tahminleri
Bir anket daha 2'nci turu işaret edip, kazananı açıkladı
AK Parti'nin kalelerindeki son seçim anketi açıklandı
AYM Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: ''Kararlarımızı eleştirmek yerine...''