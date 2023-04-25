Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırıda öldürüldü!
Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
T24'ün haberine göre, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aypek'in yakın korumasının öldürdüğü öğrenildi. Koruması gözaltına alındı.
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