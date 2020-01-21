Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kırşehir'de N. Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi A.E.'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan N. Ç. saklandığı evde yakalandı.

Kırşehir'de keresteci N. Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği A.E. ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N. Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde A.E.'e ateş açtı.

N. Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri A.E.'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak E., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan N. Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. N. Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.