Eski futbolcuların Gülen'le fotoğrafı ortaya çıktı

İzmir'de FETÖ’den tutuklanan bir zanlının bilgisayarında eski Galatasaray'lı futbolcular Arif Erdem, Cihan Haspolatlı ve Orhan Ak'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile çektirdikleri fotoğraf çıktı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan A.Y'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital metaryal ve bazı fotoğraflar bulundu.

Ele geçirilen dijital metaryallerde, suç niteliği taşıyan FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı sunumların yanı sıra eski Galatasaraylı futbolcular firari sanık Arif Erdem ile Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı'nın Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğrafı da yer aldı.

Terör örgütü elebaşının yaşadığı malikanenin bir odasında çekilen fotoğrafta, Gülen'in yanında Haspolatlı ve Ak'ın bir kanepede oturduğu, Erdem ve diğer kişilerin ise Gülen'in ayağının önünde diz çökerek poz verdikleri görüldü.

Örgüt elebaşının halıfleksle kaplı odada ayakkabılı, Ak ve Haspolatlı'nın gömlekli olduğu görülen fotoğrafta, Erdem'in üzerindeki pardesünün ise Gülen'in daha önce giydiği pardesüyle benzerliği dikkat çekti.

ARİF ERDEM HAKKINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'de uzun zaman ''imamlık'' yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Gülen'in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütle bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy'un savcılık ifadesinde, "Türk milli futbol takımının 2002 dünya kupasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı primden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem'in bu parayı Fetullah Gülen'e götürdüğü, Gülen'in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na bu parayı verdiği ve Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekmişti.

Örgütün şifreli yazışma programı ByLock kullanıcısı olan Erdem'in cep telefonundan, Gülen'e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre örgüt elebaşıyla irtibat halinde olduğu belirtilmişti.

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Firari sanık Erdem ile diğer 2 sanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Cihan Haspolatlı 2002-2007, Orhan Ak 2003-2007 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.