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Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!

Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!
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Adana'nın Yüreğir ilçesi eski kaymakamı M.K. dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamına eski kaymakam gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi eski kaymakamı M.K. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi. Kaymakam müfettiş raporlarıyla açığa alındı. Dün gece ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen eski kaymakam hakkına başlatılan adli süreç devam ediyor.

Etiketler gözaltı kaymakam dolandırıcılık
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