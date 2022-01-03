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Eskişehir’de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un testi pozitif çıktı

Eskişehir’de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un testi pozitif çıktı

Eskişehir’de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Eskişehir’de yaklaşık 415 bin nüfusa sahip Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenli olarak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurt, "Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Kovid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler eskişehir korona
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