Eskişehir’de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un testi pozitif çıktı

Eskişehir’de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medyadan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Eskişehir’de yaklaşık 415 bin nüfusa sahip Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenli olarak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurt, "Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptırdığım Kovid-19 testim bu kez pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.