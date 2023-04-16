Eskişehir'de operasyon: Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde jandarma ekiplerince 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Sakintepe Mahallesi’nde ‘Şantaj’ ve ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma" suçundan aranan M.T., Değişören Mahallesi’nde ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan aranan K.A. ve Yukarısöğüt Mahallesi’nde ‘Basit Yaralama’ suçundan aranan İ.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.