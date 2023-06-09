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Eskişehir'de sağanak yağış etkisini gösterdi

Eskişehir'de sağanak yağış etkisini gösterdi
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Eskişehir'de kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Sağanak kent merkezine yakın bölgelerde hayatı adeta felç etti.

Öğleden sonra Eskişehir’in kent merkezini etkisi altına alan sağanak Organize Sanayi Bölgesi'nde mağduriyete neden oldu. Altyapının yetersiz kaldığı bölgede oluşan su birikintileri bazı araçların ilerlemesine engel olurken, bazılarının ise suyun içinde mahsur kalmasına sebep oldu.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Su ile kaplanan yollardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri biriken suyu tahliye edebilmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Yoğun su birikintisi içinde kalıp, bozulan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları bölgeden çıkartıldı.

Etiketler sağanak sağanak yağış etki
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