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Esra Bilgiç Atatürk dizisinde hangi karaktere hayat verecek?

Esra Bilgiç Atatürk dizisinde hangi karaktere hayat verecek?

Lanistar Medya’nın 14 Haziran’da eğlence pazarına giriş yapacak olan Disney Plus için hazırladığı Atatürk dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği dizinin provaları devam ediyor.

Esra Bilgiç'in Atatürk dizisindeki rolü merak konusu olmuştu.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü oynayacağı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla da büyük ses getirecek. Çekimleri temmuz ayında başlayacak olan diziye Esra Bilgiç de konuk olacak.

Bilgiç’in rolü merak konusuydu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre güzel oyuncu ulu önderimiz Atatürk’ün sevgililerinden birine hayat verecek. İlk sezonu 6 bölümden oluşacak diziyi Lanistar Yazı Grubu kaleme alıyor.

Etiketler esra bilgiç
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