Ev alırken dolandırılmamak için alınacak önlemler

Her bireyin kendi evine sahip olma hayali vardır, ancak bu hedefe ulaşmadan önce dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunmaktadır.

Ev almak isteyen kişilerin dolandırılmamak ve süreci güvenli bir şekilde tamamlamak için özen göstermeleri gereken kritik noktalar vardır. Ev alım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususları sizin için derledik.

EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ev alırken dikkatli bir planlama, detaylı bir araştırma ve doğru kararlar verme süreci, sağlam bir konut yatırımı yapmanın temelidir. Evinizin tapu kaydından mülkün değerine, geçmiş vergi borcundan çevresel faktörlere kadar birçok unsuru göz önünde bulundurarak, ev alım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara odaklanmak, sağlıklı ve huzurlu bir ev sahibi olmanın temelini oluşturacaktır.

Evin Değerinin Araştırılması

Günümüzde ev fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, ev alımında gerçek değeri doğru bir şekilde belirlemek son derece önemlidir. Bu bağlamda, emlak fiyat endeksleri ve benzer dairelerin fiyatları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ev sahibinden veya emlakçıdan alınan fiyatın piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmeli ve gerektiğinde evin gerçek piyasa değerini belirlemek için ekspertiz raporu alınmalıdır. Bu adımlar, ev alım sürecinde maliyeti doğru bir şekilde değerlendirmek ve sağlam bir yatırım yapmak için kritik öneme sahiptir.

Gayrimenkul tapusunun incelenmesi

Gayrimenkul tapusu, bir taşınmaz malın sahibini ve üzerindeki hakları gösteren belgedir. Türkiye'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve güncellenen bu belge, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde büyük önem taşır. Alım-satım işlemi öncesinde gayrimenkul tapusunun detaylı bir şekilde gayrimenkul avukatı tarafından incelenmesi, taşınmazın mevcut durumu, sahibi ve üzerindeki yükümlülükler hakkında bilgi edinmek adına kritik bir adımdır. Gayrimenkul tapusunun incelenmesi, taraflar arasındaki güveni sağlamak, olası hukuki sorunları önlemek ve işlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak açısından önemlidir.

Taşınmazda kiracının bulunması



Bir taşınmazda kiracının bulunması durumunda, yeni malik bu kiracıyla ilgili belirli yasal bağlayıcılıkları göz önünde bulundurmalıdır. Yeni malik, kiracı olarak oturulan evin satılması durumunda kiracının var olan kira sözleşmesine bağlı olacaktır; bu durumda kira sözleşmesi geçerliliğini korur ve ortadan kalkmaz. Yeni malik, yalnızca taşınmaza ihtiyacı olduğu iddiasıyla kiracıyı tahliye davası ile evden çıkartabilir. Bu süreç, mevcut kiracının hukuki haklarını korurken, yeni malik için de taşınmazın kullanımını sağlama amacını taşır.

Satış Bedelinin Tapu İşlemi Öncesi Ödenmesi

Taşınmazın satışı, tapuda satış resmi senedinin imzalanmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle, evin satış bedelinin resmi senet imzalanmadan önce ödenmiş olması önemlidir. Taraflar arasında güven sorunu yaşanması durumunda, satış bedeli tutarında bloke çek alıcı tarafından satıcıya verilmelidir. Bu uygulama, satış işlemlerinin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak her iki tarafın haklarını korur. Bu şekilde, satıcı ödeme garantisi elde ederken, alıcı da satış bedelini ödedikten sonra tapuda işlemleri güvenle tamamlayabilir.

TAPU DEVİR İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRER?

Tapu devir işlemlerinin süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında taşınmazın özellikleri, istenilen belgelerin tamamlanma süreci ve ilgili kurumların iş yükü yer alır. Evraklar tamamlandığında, genellikle tapu devir işlemleri 2-3 gün içinde sonuçlanabilir. Ancak, bu süreç bazen ilgili kurumların iş yüküne ve yoğunluğuna bağlı olarak uzayabilir. Bu nedenle, tapu devir işlemlerinin tam süresi, spesifik duruma ve ilgili yerel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çeşitli değişkenlerin bir araya geldiği bu süreçte, işlemlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanması için önceden dikkatli bir planlama ve takip gereklidir.