SON DAKİKA
TASLAK METİN ORTAYA ÇIKTI! AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE ''YAPTIRIMLAR'' GELİYOR!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Aralık 2020 14:05

Everest Yayınları, Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdı

Çok sayıda kadının cinsel saldırı ve tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş ile ilgili bir adım da Everest Yayınları'ndan geldi. Yayınevi yazar ile yollarını ayırdı.

Everest Yayınları, Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdı
A+ A-

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş, geçmişte çok sayıda kadına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Çok sayıda kadının Toptaş tarafından tacize maruz bırakıldığını ifade etmesiyle Everest Yayınları da yazarla yollarını ayırma kararı aldı.

Everest Yayınları'ndan yapılan açıklamada " Kamuoyuna, Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü de yazardan geri alındı. Ödül kurulundan “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” açıklaması yapıldı.

Everest Yayınları , Hasan Ali Toptaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM