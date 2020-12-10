Everest Yayınları, Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdı

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş, geçmişte çok sayıda kadına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Çok sayıda kadının Toptaş tarafından tacize maruz bırakıldığını ifade etmesiyle Everest Yayınları da yazarla yollarını ayırma kararı aldı.

Everest Yayınları'ndan yapılan açıklamada " Kamuoyuna, Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü de yazardan geri alındı. Ödül kurulundan “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” açıklaması yapıldı.