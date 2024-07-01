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Eylem Tok'un tutuklu yargılanmasına karar verildi

Eylem Tok'un tutuklu yargılanmasına karar verildi
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ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasına karar verildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat A.'nın ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardında da ABD'ye kaçıran Eylem Tok, bugün Boston'da ikinci kez hakim önüne çıktı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Etiketler eylem tok tutuklu yargılama
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