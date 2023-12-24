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Fabrikadan sızan gaz 34 kişiyi zehirledi

Fabrikadan sızan gaz 34 kişiyi zehirledi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, mısır fabrikasında LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi.

Adana Ceyhan'da Kösreli Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi. 

Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine mahallelere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

34 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne gitti.

İlk belirlemelere göre 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, korkacak bir şey olmadığını ve konunun kontrol altına alındığını ifade etti.  

Etiketler gaz favbrika gaz sızıntısı
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