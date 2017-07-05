Fadıl Akgündüz borçlusuna Hac'da yakalandı

Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı iddiasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen Nisan ayında tahliye edilen Fadıl Akgündüz’e mahkeme başkanın, “Mağduriyetleri gidermek için ne yaptın” diye sordu. Akgündüz ise “Proje yüzde 85 bitirilmiş aşamada. Kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekli” diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı, Akgündüz’den dava bitmeden mağduriyetlerin giderilmesini istedi.



Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul 1’in Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz, yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı mağdurlar katıldı. Güvenlik önleminin alındığı duruşma salonunda Akgündüz ve Obut ile mağdurların arasına çevik kuvvet polisi ile özel güvenlik görevlileri oturdu.

BAŞKANDAN, “MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK İÇİN NE YAPTIN?” SORUSU

Mahkeme Başkanı Mustafa Karayıldız, tahliye olduktan sonra yapılan ilk duruşmaya gelen Fadıl Akgünüz’e “Projenin tamamlanması için ne yaptın? Tahliye nedenlerinden biri de bir anlamda mağduriyetlerin giderilmesi içindi. Mağduriyetleri gidermek için ne yaptın?” diye sordu.

AKGÜNDÜZ, “YATIRIM GEREKLİ”

Fadıl Akgündüz, “Proje yüzde 85 bitirilmiş aşamada. Kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekli. Bunun için yurt dışındaki yatırımcılarla görüşüyoruz. 2-3 aylık bir süre uzun bir süre değil. Turizm yeni yeni toparlanıyor. Araya hukuki süreç girdiği için temkinli bakılıyor. Tahliye olmam olumlu hava yarattı. İnşallah çok uzun sürmeden iyi neticeler olacak. Bitmemesi gibi bir ihtimal olamaz. Grubun kendi kaynakları var. Bir sonraki celse daha iyi anlatacak şeylerimiz olacak. 1,5-2 yıl gibi bir süre var” diye yanıt verdi.

BAŞKAN, “DAVA BİTMEDEN MAĞDURİYETLERİ HALLEDİN”

Mahkeme başkanı Karayıldız ise “Kaynaklarınızı bir şekilde kullanın ve bu mağduriyeti dava bitmeden halledin” dedi. Duruşmaya katılan bazı mağdurla ise şunları söyledi:

“ÇOCUĞUMUN TEDAVİSİNDE KULLANACAĞIM”

Hatice Doğan: “Şikayetçiyim. 16 bin 500 TL peşin ödedim. Çocuğum kalp hastası. Çok ağır bedeller ödüyorum. Paramı geri istiyorum, bu parayı çocuğumun tedavisinde kullanacağım. Ha evime girip hırsızlık yapılmış, ha bu şekilde dolandırıcılık yapılmış.”

“ÇOCUĞUMU OTOBÜS BİLET PARASININ HESABINI YAPARKEN BEYEFENDİ HACCA GİDİYOR”

Semeyya Çikot: “100 bin TL ödedik. Evimizi satarak verdik. 3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın okul masraflarını karşılayamıyorum. Harçlık veremiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Fadıl bey burada belki duyarda biraz vicdanı sızlar. Ben, çocuğumun otobüs bileti parasının hesabını yaparken beyefendi hacca gidiyor. Tutuklanmasını istiyorum. “

“ ‘BEN BATTIM’ DİYOR, KENDİSİNİ HA’DA YAKALADIM”

Türker Aslan: “Bu adam ‘ben battım’ diyor. Kendisini Hac’da yakaladım. ‘Utanmıyor musun? Paraları böyle çarçur ediyorsun’ dedim. ‘Paralel yapı falan’ dedi. Hac’da da yan gelip yattı. Kendisini Allah’a havale ediyorum.”

“AĞABEYİM VE YEĞENİMLE BURADA BARIŞMAK İSTİYORUM”

Duruşma sırasında sık ayağa kalkarak yeğenin de izleyici olarak salona alınmasını talep eden Mehmet Yıldız: 2011’de 70 bin TL vererek devre mülk aldım. 2012’de de ikinci devre mülkü ikinci el olarak aldım. Ağabeyim ve yeğenime de benim referans olmamla devre mülk aldılar. Bu olaylar nedeni ile ağabeyim ve yeğenim benimle konuşmuyor. Burada sizin huzurunuzda onlarla barışmak istiyorum. Lütfen bu sorunu halledin ki aile ilişkileri bozulmasın, kardeş kardeşe küs kalmasın. Bunu öbür dünyaya bırakmayalım.”

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Bazı mağdurlar ve avukatları da Akgündüz’ün tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Duruşmanın sona ermesinin ardından Akgündüz ve yeğeni ile mağdurlar ayrı ayrı kapılardan çıkartıldılar.