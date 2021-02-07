Fahrettin Altun'un paylaşımı yoruma kapatıldı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ‘Boğaziçi’ videosu ‘dislike’ yağmuruna tutulunca, video beğenme ve yorumlara kapatıldı.

Altun’un İngilizce olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör karşıtı protestoların “ifade özgürlüğüyle ilgili olmadığını” savunduğu videoda, öğrencilerin okulu ve rektörlük binasını işgal etmeye kalkıştığı vurgulandı. Gösterileri “küçük bir grubun işi” olarak yorumlayan Altun, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan bazı kişilerin PKK/YPG üyesi olduklarını da savundu.

İletişim Başkanlığı’na ait daha önce yüklenmiş videolardaki yorum ve beğeni kısmının açık olduğu, Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili videonun ise yoruma ve beğeniye kapatılması dikkat çekti. 4 Şubat 2021 tarihinde yüklenen video, şu ana kadar 80 bine yakın görüntülendi.