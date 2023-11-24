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Faiz etkisi kısa sürdü: Dolar, Euro ve altın zirvede

Faiz etkisi kısa sürdü: Dolar, Euro ve altın zirvede
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TCMB'nin dün açıkladığı "sürpriz orandaki" faiz artışı sonrasında Türk Lirası karşısında düşüş görülen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeniden tırmanışa geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haftayı TCMB'nin dün açıkladığı sürpriz faiz kararı gölgesinde noktalamaya hazırlanan piyasalarda haftanın son işlem gününe de Türk Lirası'nın değer kaybı devam ediyor.

Dün Kasım ayı politika faizini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 puanlık artış beklentilerini ikiye katlayarak 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Bu kararla birlikte TCMB seçim sonrasında faiz artışını aralıksız sürdürmüş oldu. TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. 

TCMB'nin politika faiz kararının hemen ardından kısa bir süreliğine de olsa düşüşe geçen döviz ve değerli metaller yeni güne yine zirvede başladı.

Öte yandan dünkü karar sonrasında Türkiye'nin yabancı kredi riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi önemli bir değişim göstermezken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41 seviyesinin üzerine yükseldi. 

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,86 TL'den başlayan Dolar 28,88 TL'den, 
31,49 TL'den başlayan Euro 31,56 TL'den, 
36,22 TL'den başlayan Sterlin 36,34 TL'den, 
19,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,33 TL'den işlem görüyor.
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