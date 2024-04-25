Faiz karar gününde, Dolar, Euro, altın gerilmiş yay gibi

Piyasalar TCMB'nin Nisan ayı politika faiz kararını açıklayacağı günde zirve seyrini sürdürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yüksek seyir tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı Nisan ayı politika faiz kararını bekleyen piyasalarda dövizin ve değerli metallerin Türk gergin seyir devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Nisan ayı faiz kararının 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,57 TL'den, Euro 34,99 TL'den, Sterlin 40,68 TL'den, Japon Yeni ise 21,02 TL'den işlem görüyor.

Önceki günkü kapanışta Dolar 32,51 TL'den, Euro 34,79 TL'den, Sterlin 40,48 TL'den, Japon Yeni ise 21,00 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 316 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 25 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 86 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 811 TL'den, Gümüş ise 28,41 TL'den fiyatlanıyor.

Önceki günkü kapanışta Ons altın 2 bin 328 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 432 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 86 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 811 TL'den, Gümüş ise 28,52 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 64 bin 304 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 155 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,73 Dolar'dan işlem görüyor.