Faiz kararı sonrası dolar, Euro ve altında son durum!
Yeni haftaya yeni bir rekorla başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Haber3com
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırım kararına geçen hafta tepkisiz kalan piyasalar yeni haftada Türk Lirası karşısında yeni rekorlar seyrini sürdürüyor.
Geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.
FED Faiz kararını açıkladı
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
FOMC tarafından yayınlanan karar metninde ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu ifade edildi.
Komite'nin dikkatli bir şekilde gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini değerlendirmeye devam edeceği ifade edilen karar metninde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor." ifadeleri yer aldı.
İşte 31 Ocak Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,88 TL'den başlayan Euro 32,90 TL'den,
38,51 TL'den başlayan Sterlin 38,58 TL'den,
20,59 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.
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