Faiz kararı sonrası dolar, Euro ve altında son durum!

Güne 2 bin 34 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 44 Dolar'dan,

1.985 TL'den başlayan Gram altın 1.991TL'den,

3 bin 359 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den,

13 bin 819 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 824 TL'den,

22,55 TL'den başlayan Gümüş ise 22,57 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 46 Dolar'dan, Gram altın 1.997 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 819 TL'den, Gümüş ise 22,68 TL'den fiyatlanmıştı.