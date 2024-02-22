Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faiz kararı öncesinde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ederken gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklayacağı 2024 yılının 2. politika faizi kararındaydı.

Beklenen karar geldi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni başkan Fatih Karahan döneminin ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 8 aylık artış döngüsünün ardından faizi yüzde 45'te sabit bıraktı.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31,0255 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,8 oldu.

TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyordu.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.

İşte 22 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,02 TL'den başlayan Dolar 31 TL'den,

33,69 TL'den başlayan Euro 33,74 TL'den,

39,25 TL'den başlayan Sterlin 39,36 TL'den,

20,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,72 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31 TL'den, Euro 33,56 TL'den, Sterlin 39,17 TL'den, Japon Yeni ise 20,75 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 29 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan,

2 bin 23 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 21 TL'den,

3 bin 451 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 444 TL'den,

14 bin 199 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 183 TL'den,

22,93 TL'den başlayan Gümüş ise 22,99 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 21 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 451 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 199 TL'den, Gümüş ise 22,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 617 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 628 Dolar'dan,

2 bin 943 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 992 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,77 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,41 Dolar'dan işlem görüyor.