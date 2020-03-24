Fatih Portakal'dan iktidara: ''Yazıklar olsun size!''

Ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni, AK Parti TBMM Grubu tarafından Meclis'e sunuldu.

Buna göre, cinsel suçlar ve uyuştucu suçlarında indirim uygulanacak. Mükerrir ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında dörtte üçlük infaz oranı üçte ikiye indirilecek.

Gazeteci Fatih Portakal da Twitter hesabında söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.

Portakal, "Eğer bunu gerçekten düşünüp çıkmasını istiyorsanız yazıklar olsun size..." diye yazdı.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

#AKP’nin hazirladiği infaz tasarısında cinsel ve uyuşturucu suçlarda indirim deniyor. Doğru olabilir mi? Eğer bunu gerçekten düşünüp çıkmasını istiyorsanız yazıklar olsun size... Bu icraatınızla da vicdanlarda yargılanırsıniz.