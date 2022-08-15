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  3. Yabancı uyruklular tartışmaları sürerken, FSM'de tepki çeken uygulama

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü

Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.

Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.

Etiketler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü fsm fsm köprüsü pakistan
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