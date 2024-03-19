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Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor
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Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyon üzerine işlenmiş portresi, İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi tarafından 1,5-2 milyon sterlinlik tahmini satış bedeliyle açık artırmaya çıkarılacak.

Bonhams Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, madalyonun Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlendiği belirtildi.

Açıklamada, bronz üzerine işlenmiş portrenin Batılı sanatçı tarafından yapılan, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, madalyonun tahmini satış bedelinin 1,5 ila 2 milyon sterlin (yaklaşık 61 ila 82 milyon lira) arasında olabileceği aktarıldı.

İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, "En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan'ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor." denildi.

Ayrıca madalyonu yapan sanatçıya ilişkin bir imza ve işaretin yer almadığı da kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, eserin tarihlendiği döneme ilişkin Fatih'e ait önemli bir maddi kanıtın bulunmadığını belirtti.

Bu yönüyle madalyonun önemli bir keşif olduğunu vurgulayan White, "İstanbul'un fethinden önceki 2. Mehmet'i genç bir erkek olarak gösteren bilinen tek madalyon. İmkansız olduğu düşünülen bir şey. Madalyonun, Sultan tarafından kişisel bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine tarihlendiği tahmin edilen bronz madalyon, 21 Mayıs'ta açık artırmaya çıkacak.

AA

Etiketler tılsımlı madalyon fatih sultan mehmet osmanlı osmanlı hatırası
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