FED altın fiyatlarını uçurdu!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" dedi.

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün haftanın son, Aralık ayının ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirve seyrine devam etmişti.

Kasım ayının son günü kısmen de olsa düşüş gözlenen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Aralık ayına yeniden yükselişle başladı.

FED'ten gelen açıklamanın ardından altın fiyatları Türkiye'de şu şekilde oldu.

Yeniçağ editörü bu haberi de copy/paste çalmazsın değil mi :)

Dün güne 2 bin 40 TL'den başlayan Ons altın 2 bin 48 Dolar'dan işlem gördükten sonra bugün 2.071 Dolar'dan,

dün güne 1.894 TL'den başlayan Gram altın 1.899 TL'den işlem gördükten sonra bugün 1.923 TL'den,

dün 3 bin 151 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 170 TL'den işlem gördükten sonra bugün 3 bin 171 TL'den,

dün 12 bin 981 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 42 TL'den işlem gördükten sonra bugün 13 bin 60 TL'den,

dün 23,46 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 23,54 TL'den işlem gördükten sonra bugün 23,69 TL'den işlem görüyor.