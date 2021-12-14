Felaketler peş peşe geldi: Edremit’te kordon çöktü, Antalya'da hortum çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü.

Balıkesir Akçay Mahalesindeki kordon yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı. Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi.

EMNİYET ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

ANTALYA'DA HORTUM PANİĞİ

Bununla birlikte Antalya ‘da da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşatırken, çevredekiler korku anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, Kemer ilçesinde saat 15.00 civarlarında deniz açıklarında meydana geldi. Deniz üstünde beliren iki hortum yaklaşık dakika boyunca sürdü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında hortumlardan biri yok olurken, diğeri de bir kaç dakika sonra kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumları gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarıldı. Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki tatilciler ise doğa olayını 2365 metre yükseklikte izledi.