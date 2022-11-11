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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı
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Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasında lider girmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden 2019 yılında transfer ettiği Arda Güler için pazarlıklar devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için Fenerbahçe, başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ARDA GÜLER İÇİN TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

FENERBAHÇE'DEN 1.3 MİLYON EURO

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in bonservisinin %80’ine sahip olan Fenerbahçe, geri kalan %20’yi de satın almak için Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

GELECEK HAFTA YENİDEN

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta yeni bir resmi teklif yapacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO

Öte yandan Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Etiketler fenerbahçe gençlerbirliği
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