Fenerbahçe'de ''ligden çekilme'' toplantısı: Herkesin görüşürü alındı

Fenerbahçe'de 2 Nisan'da yapılacak ve ligden çekilip çekilmeyeceğin görüşüleceği genel kurul öncesi yapılan iftar yemeğinde camianın ileri gelenlerinin görüşü alındı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve son düdüğünün çalmasıyla büyük olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, ligden çekilmeyi görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

2 Nisan'da yapılacak kurul öncesi Başkan Koç, görüşmelerini ve fikir alış verişlerini sürdürürken, önceki gün sarı lacivertli kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Birçok eski yöneticinin katıldığı yemek gece 23.30'a kadar sürerken, katılımcılar kürsüye çıkıp ligden çekilme ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"KOÇ VE YILDIRIM’I MUTLAKA BİR ARAYA GETİRECEĞİM"

Abdullah Kiğılı, Ali Koç’un yanında olduklarını ancak ligden çekilmeye karşı olduğunu dile getirdi. Camianın itidalli hareket etmesi gerektiğini belirten Kiğılı, “Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor’a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı” dedi. Kiğılı ayrıca Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum” diye konuştu.

"EN HAFİF TEPKİDEN EN AĞIRA DOĞRU HAREKET ETMELİYİZ"

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, “En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan’dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır” dedi. Hamdi Akın, “4 Nisan 2015’teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon’da maç yapmayalım” önerisinde bulunurken, Rahmi Eyüpoğlu, “Ligden çekilme kararınızdan vazgeçin” çağrısında bulundu. Nail Kır da, “Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir” dedi.

"YÖNETİME DESTEK VERELİM AMA LİGDEN ÇEKİLMEYELİM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç’un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim” ifadelerini kullandı.

"TEK ZARAR GÖREN FENERBAHÇE OLMASIN"

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç’a anlattığını belirterek, “Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var” dedi.

KULÜBÜN HİSSELERİ DÜŞERSE NE OLACAK SPK NE DİYECEK?

Fenerbahçe’nin eski başkan adayı ve yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıda yaptığı konuşmada ligden çekilme kararı sonucunda yaşanması muhtemel mali tabloya dikkat çekti. Belgü, hisse senetlerinde yaşanacak düşüşün ne olacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tavrının ne olacağı gibi konuları gündeme getirdi.