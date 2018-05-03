FETÖ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan zanlı Kayseri'de yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.

ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8 şüphelinin yakalanması için Niğde merkezli Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.