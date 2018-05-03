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  2. Güncel
  3. 03 Mayıs 2018 16:22

FETÖ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

Niğde merkezli 4 ilde yapılan operasyonda aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.

FETÖ şüphelisi Kayseri'de yakalandı
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Niğde merkezli  4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında  aranan zanlı Kayseri'de yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla  hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde'ye gönderileceği  öğrenildi.

ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen  sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8  şüphelinin yakalanması için Niğde merkezli Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen  eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması  için çalışma başlatılmıştı.

AA

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