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  3. 14 Haziran 2020 12:27

FETÖ'cü kadın gizli bölmeden çıktı!

Elazığ'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan kadın şüpheli, köyde saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

FETÖ'cü kadın gizli bölmeden çıktı!
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Elazığ'da aranan FETÖ şüphelisi kadın köy evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelisi A.İ'nin merkeze bağlı Örençay köyündeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.İ'yi merdiven altındaki küçük delikten girilen gizli bölmede yakaladı.

A.İ'nin Elazığ'da aile hekimi olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden 2016 yılında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

AA

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