FETÖ'cü Yüzbaşı Akın'ın ifadesi sonrası 2 tutuklama

'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim olan itirafçı Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesiyle 2 yüzbaşı tutuklandı. Kilis'te ise 1 muvazzaf asker 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu



Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

AA'nın aktardığına göre, FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

KİLİS'TE 1 MUVAZZAF ASKER TESLİM OLDU

Kilis'te Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, FETÖ üyesi olduğunu ve itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Üsteğmen olduğu öğrenilen asker, savcılıktaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.