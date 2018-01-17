ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
THY'den vatandaşa müjde ! Biletlere indirim geldi
THY'den vatandaşa müjde ! Biletlere indirim geldi
ByLock davasında flaş karar 33 polis...
ByLock davasında flaş karar 33 polis...
AK Partili Belediye Meclis üyesi intihar etti !
AK Partili Belediye Meclis üyesi intihar etti !
İŞKUR tarihinde bir ilk ! Rekor kırdı...
İŞKUR tarihinde bir ilk ! Rekor kırdı...
PYD'den savaş mesajı: ''Harekete geçin''
PYD'den savaş mesajı: ''Harekete geçin''
Tanklar ve zırhlı askeri araçlar hazır ! Afrin için bekliyorlar
Tanklar ve zırhlı askeri araçlar hazır ! Afrin için bekliyorlar
Dünya giyim devinden Türkiye açıklaması !
Dünya giyim devinden Türkiye açıklaması !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Ocak 2018 19:11

FETÖ'cü Yüzbaşı Akın'ın ifadesi sonrası 2 tutuklama

"FETÖ'cüyüm" diyerek itirafçı olan Yüzbaşı Akın'ın ifadesiyle 2 yüzbaşı tutuklandı.

FETÖ'cü Yüzbaşı Akın'ın ifadesi sonrası 2 tutuklama
A+ A-

'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim olan itirafçı Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesiyle 2 yüzbaşı tutuklandı. Kilis'te ise 1 muvazzaf asker 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu

 Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

AA'nın aktardığına göre, FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

KİLİS'TE 1 MUVAZZAF ASKER TESLİM OLDU

Kilis'te Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, FETÖ üyesi olduğunu ve itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Üsteğmen olduğu öğrenilen asker, savcılıktaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

yüzbaşı , burak akın , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM