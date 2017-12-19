FETÖ'den yargılanan eski rektöre tahliye !

Yalova’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Yalova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.



FETÖ/PDY’nin Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yalova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu ile özel kalem müdürü Mehmet Güler, h?kim karşısına çıktı. Sanıklar, duruşmada tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Niyazi Eruslu’yu, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti. Diğer sanık Mehmet Güler’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.