FETÖ’den yargılanan hâkim çifte beraat Yurt Gazetesihttps://www.yurtgazet

Bu süreçte Mehmet Hançerli bir yıl, eşi ise 10 gün tutuklu kaldı. Eski hâkim çift, beraat etmesine karşın henüz göreve dönemezken, avukatlık dahi yapamıyor. Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasına karşın bakanlık pasaportlarını iade etmedi. Mehmet Hançerli, FETÖ’nün kumpas kurduğu Albay Hüseyin Kurtoğlu’na açılan davada beraat kararı vermişti.

İhraç edildiler

15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi yaşanınca HSK, 4 bine yakın hâkim ve savcıyı açığa aldı, sonrasında ihraç etti. Silivri Adliyesi’nde görevli hâkimler Mehmet Uğur Hançerli ile eşi Şengül Hançerli, bu sırada memleketleri olan Osmaniye’de tatildeydi. Meslekten uzaklaştırılan Hançerli çifti, 16 Temmuz 2016’da gözaltına alındı, ertesi günü tutuklandı. Şengül Hançerli, itiraz üzerine 27 Temmuz 2016’da tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hançerli çifti hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan iddianame düzenledi. Mehmet Uğur Harçerli, mahkemenin tensip zaptı ile birlikte 19 Temmuz 2017’da tahliye oldu.

Çift hakkında İstanbul Savcılığı FETÖ üyeliğinden dava açtı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkan Mehmet Uğur Hançerli şunları kaydetti:

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İddianamede FETÖ kumpası olarak anlatılan dosyalar var. Ergenekon, Balyoz dosyaları, Albay Hüseyin Kurtoğlu dosyası bunlardan başlıcaları. Ben Ergenekon, Balyoz dosyalarıyla ilgili bu dosyadan o zaman ki sanıkları şu anki mağdurları haklarında duruşmadaki söyledikleri sözlerle ilgili Silivri Adliyesi’nde açılan yargılamalara baktım. Hemen hemen hepsi hakkında beraat kararları verdim. Bunlar Dursun Çiçek, Erkan Özdal, Mehmet Zekai Öztürk, Doğu Perinçek gibi basında da çok yer almış ünlü isimlerde var. Yine iddianamede özellikle anlatılan FETÖ kumpası olarak anlatılan Albay Hüseyin Kurtoğlu dosyasında da ben beraat kararı verdim. Dolayısıyla benim verdiğim bu beraat kararı Albay Hüseyin Kurtoğlu dosyasında kumpası bozar mahiyettedir. Şayet ben FETÖ üyesi olsaydım FETÖ’nün bu kumpası doğrultusunda FETÖ’nün talimatlarını yerine getirerek ben önceki hâkim gibi bu sanık hakkında Albay Hüseyin Kurtoğlu hakkında beraat değil 2 yıl 6 ay hapis cezası vermem, önceki kararda direnmem gerekmez miydi? Kesinlikle bu FETÖ kumpası içerisinde yer almadım, kimseden emir talimat almadım. Tüm dosyalarda hukuk neyi gerektiriyorsa dosyadaki deliller neyse onu değerlendirdim, vicdani kanaatime, hür aklıma göre kararlar verdim. Kesinlikle bir kumpas içerisinde kalmadım. Ben 12 yıl görev yapmış şerefli Türk hâkimiyim. Eğer böyle bir kumpas içerisinde yer alsaydım mutlaka önüme bir dosya konulması gerekirdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Temmuz 2018’de Sengül Hançerli ve eşi Mehmet Hançerli’nin beraatına karar verdi. Kararın gerekçesinde, “örgüt mensubu olduğuna dair her türlü kuşkudan arınmış, somut, kesin, inandırıcı ve kanaat verici mahiyette delil elde edilemediği” belirtildi. Beraat kararı, bir yıl sonra istinaf mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.

Mesleğe dönmeyi bekliyorlar

Hançerli çifti, beraat etmesine karşın birçok kısıtlama ile karşıya karşıya. Örneğin mahkeme yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı, ancak nüfus müdürlüğünde pasaportlarına idari tedbir konulduğu için pasaport verilmiyor. Hançerli çifti, bu süreçte mesleğe dönüş için Danıştay’da dava açtı. Ancak yüksek mahkemeden henüz bir karar çıkmadı. Eski hâkimler, avukatlık da yapamıyor.