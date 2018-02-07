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  3. 07 Şubat 2018 21:32

FETÖ'nin firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ardahan'da FETÖ'den aranan bir iş adamı Gökmen Çapan tutuklandı.

FETÖ'nin firarisi sahte kimlikle yakalandı
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Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranırken yakalanan iş adamıGökmen Çapan tutuklandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanırken tahliye edilen ve daha sonra hakkında  yakalama kararı çıkartılan iş adamı Gökmen Çapan, polislerce Trabzon'da  yakalandı.

Ö.Ç. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Çapan, polislerce Trabzon Adliyesine götürüldü.

Buradaki bir mahkeme salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Çapan, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Çapan'ın, Ardahan'daki söz konusu mahkemede "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

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