FETÖ'nün ''HAWALA'' sistemi çökertildi

Mevcut Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın karşısına aday olarak çıkan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy hakkında da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Ankara merkezli operasyon kapsamında 79 kişi gözaltına alınırken, Kayseri’de de Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un aile şirketi Gülsoy Döviz Bürosu'na da baskın yapıldı. Söz konusu yapılan operasyon kapsamında Gülsoy Döviz Bürosundaki çeşitli materyallere el konurken, İşletme Müdürü Serkan Türkmençekiç gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Hawala” sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi. Aralarında Kayseri’nin de olduğu birçok ilde faaliyetlerine devam eden örgüt üyeleri, “Hawala” sistemi ile yurt dışındaki FETÖ’cülerden talimatlarla aranan örgüt üyelerine destek sağladıkları iddia edildi.

PARA GÖNDERME BİLGİ SİSTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Kayseri Yerel Haber’den Ali Türkaslan’ın haberine göre son günlerde güvenlik güçleri tarafından FETÖ’nün ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik operasyonlarda birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Terör örgütü üyelerine gönderilmek üzere hazırlanmış nakit döviz ile 'Hawala' adı verilen illegal döviz zincirlerinin kullanıldığı para gönderme bilgi sistemleri deşifre oldu.

5 İLDE BÜYÜK HAWALA OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca büyük gizlilik ve titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara başta olmak üzere aralarında Kayseri’nin de olduğu İzmir, Antalya, Mersin ve Adana’da örgüt üyelerinin 'Hawala' sistemi ile gaybubet evlerinde gizlenen örgüt üyelerine ve cezaevlerindeki sözde büyük ağabey ile yöneticilerine ve ailelerine destek oldukları tespit edildi. Operasyon kapsamında 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.

KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY’UNA AİLE ŞİRKETİNE DE BASKIN YAPILDI

Kayseri’de de bu kapsamda, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un aile şirketi Gülsoy Döviz Bürosu'na da baskın yapıldı. Söz konusu yapılan operasyon kapsamında Gülsoy Döviz Bürosundaki çeşitli materyallere el konurken, İşletme Müdürü Serkan Türkmençekiç gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü.

SAVCI 4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERDİ

Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Savcının 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR

"Hawala", özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para "güvenilir aracılar" üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya'daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

ŞİFRE YÖNTEMİ

FETÖ'nün ülkeler arası para trafiği için yeni kurduğu yeraltı bankacılık sistemi 'Hawala' Türkiye'de şifre yöntemiyle işliyor. Örgütün para transferi için mahrem imamların telefonuna 'Kakao Talk' gibi programlarla şifre gönderdiği, anlaşmalı döviz büroları ve kuyumcuların şifreyi veren kişiye karşılığı olan parayı ödediği belirlendi.

GESİAD’IN 80 FAALİYETİNE DE SPONSOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diğer yandan Ömer Gülsoy’a ait şirketlerin 17-25 Aralık 2013 sonrası 2014 yılında FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen GESİAD’ın yaptığı 80 faaliyete sponsor olduğu ortaya çıkmış, Kayseri Yerel Haber Gazetesi de sorumlu gazetecilik gereği konuyu “Ömer Gülsoy defolu çıktı” başlığıyla haberleştirmişti.