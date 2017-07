FETÖ'nün yeni taktiği ! Çözülmeyi engellemek için...

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Tarık Şebik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), cezaevlerindeki çözülmeyi engellemek için sürekli olarak ikinci darbe girişimi mesajı verdiğini ifade etti.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Tarık Şebik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), cezaevlerindeki çözülmeyi engellemek için sürekli olarak ikinci darbe girişimi mesajı verdiğini ifade ederek, "Mart, nisan dediler olmadı. Sonra haziranı tarih verdiler. Şimdilerde ise temmuza atıfta bulunuyorlar. Bunların hepsi boş, palavra. Bu tür vaatlerde bulunmaları ve tarih vermelerinin gerekçeleri var. Çünkü devletin yakaladığı, içeri tıktığı, hesap sorduğu birileri var. Eğer FETÖ, bunlara vaatte bulunmazsa, birileri çözülecek. Ben yeniden darbe yapabileceklerini, hele böyle bir milleti karşılarında gördükten sonra hiç ihtimal ve imkan vermiyorum. Ama yine de yaşadığımız coğrafya gereği teyakkuzda olmamız lazım." dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları, gazi ve gazi yakınlarının sorunlarıyla ilgilenmek amacıyla kurulan 15 Temmuz Derneği de çalışmalarını sürdürüyor.



Dernek Başkanı Şebik, darbe girişiminin birinci yılına sayılı günler kala, Türkiye’nin geçen yıl atlattığı badireyi, AA muhabirine değerlendirdi.



FETÖ'nün dışarıdan aldığı destek ve içerideki hainleriyle ülkeyi kaosa sürükleyerek bir iç savaşın zeminini hazırlamaya çalıştığını anlatan Şebik, "15 Temmuz'a geldiğimiz süreçte, 17-25 operasyonlarını görmeden o güne bakamayız. Müslüman bir yerden iki kere ısırılmaz. Bizler bir defa bunu yaşadık. Şu anda bizlerin teyakkuzda olması lazım. Burası Avrupa'nın 3-5 milyon nüfuslu veya kuzeyde bulunan her günü rutin giden bir ülke değil. Bir defa coğrafyamızla meseleye bakmak lazım. Burada bir Ortadoğu gerçeği var." diye konuştu.



FETÖ'cülerin sürekli farklı tarihler vererek ikinci bir darbe olabileceği mesajı ve tehdidi verdiklerini belirten Şebik, şöyle devam etti:



"Mart, nisan dediler olmadı. Sonra haziranı tarih verdiler. Şimdilerde ise temmuza atıfta bulunuyorlar. Bunların hepsi boş, palavra. Bu tür vaatlerde bulunmaları ve tarih vermelerinin gerekçeleri var. Çünkü devletin yakaladığı ve içeri tıktığı, hesap sorduğu birileri var. Eğer FETÖ bunlara bir vaatte bulunmazsa, 'bakın arkanızdayız. Size destek oluyoruz' mesajı vermezse birileri çözülecek. İşte çözülme olmaması için kenetlenmiş bir görüntü vermek için yeni darbe girişimi mesajı vermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz Derneği olarak şehit ve gazi yakınları ile gazilerle davaları takip ettiklerini vurgulayan Şebik, FETÖ'cülerin en iyi yaptıkları şeyin yalan söylemek olduğunu ifade etti. Şebik, "Mahkemelerde çok güzel yalan söylediklerini görüyoruz. Savcı 'sen öldürmüşsün' derken, sanık cevap olarak 'elimde silah yok' diyor. Ama kamera görüntüleri gösterilerek anında yalanı çürütülürken bile 'o silah değil telefon' diyebiliyorlar. Yani göz göre göre yalan söylüyorlar. Yalan bunları mesleği. En iyi yaptıkları bir diğer şey ise takiyecilik. Klasik FETÖ’cü kimdir denildiğinde şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: 'en iyi yalan söyleyen ve takiye yapandır.' Aslında bunlar verdikleri mesajlarla kitlelerini diri tutmaya çalıştıkça mahkemelerde ne kadar klasik FETÖ’cü olduklarını da göstermiş oluyorlar." değerlendirmesini yaptı.



FETÖ'cülerin ikinci bir darbeye kalkışmaları halinde kendi intihar süreçlerini hızlandırmış olacaklarını aktaran Şebik, "Bu millet bir kere yüreğiyle meydanlara çıktı. Bu sefer yeni zihin kodlarıyla birlikte onların karşısına çıkar. FETÖ’cüler bu sefer karşılığını en acı şekilde alırlar. Ama yine de aynı yerden bir kere daha ısırılmamak için bizlerin teyakkuzda olmamız çok önemli. Birileri bir şeyi kaşıyor ama artık milletin gözü açıldığı için çuvallıyorlar. Anadolu irfanı şu anda artık fidan vermeye başladı. Vatandaşımız kurulan tezgahları çözüyor ve artık oyuna gelmeyecek." dedi.



Şebik, cezaevlerindeki FETÖ’cülerin dışarıdan baskı geldikçe mahkemelerde 'Can güvenliğimiz sıkıntıda. Burada baskı görüyoruz' söylemiyle mağduriyet edebiyatı yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bunlar boş söylemler. Bu mağduriyet edebiyatının toplum nazarında kıymeti harbiyesi yoktur. Durumu bize gelince mahkeme süreçlerinin uzaması hissiyatımızı zayıflatmamalı. Aksine zaman uzadıkça düşmana kinimiz ve nefretimiz daha da artmalıdır. Birileri mahkemelerden malzeme çıkarmaya çalışıyor. Onların eline malzeme vermemek gerekiyor."



15 Temmuz anma etkinliklerine de değinen Şebik, Ankara ve İstanbul'da bazı faaliyetlerin gerçekleştirileceğini anlattı. Anadolu Ajansı ile Taksim'de fotoğraf sergisi açacaklarını aktaran Şebik, pek çok kamu kurum ve kuruluşun anma etkinlikleri gerçekleştireceğine dikkati çekerek 15 Temmuz'un unutulmaması için bir müze projesinin hayata geçirileceğini vurguladı.



Şebik, devletin şehit ve gaziler için vadettiklerinin çoğunun gerçekleştiğini, yapılması gereken bazı hususların da hayata geçirileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda hem ülke meseleleri hem de 15 Temmuz'a çok çok duyarlı bir cumhurbaşkanımız var. Dernek olarak oluşturacağımız stratejiyle, 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinliklerinin her sene yapılmasını sağlamalıyız."