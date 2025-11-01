  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Onlarca kişi tutuklandı

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Onlarca kişi tutuklandı

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Onlarca kişi tutuklandı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

DHA

text-ad
Etiketler fetö operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız öğrenci yurdunda kanlı kavga: Oda arkadaşını bıçakladı Kız öğrenci yurdunda kanlı kavga: Oda arkadaşını bıçakladı 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: ''Türkiye'nin acil toplumsal barışa ihtiyacı var'' CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: ''Türkiye'nin acil toplumsal barışa ihtiyacı var'' Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü
İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Kocaeli'deki facianın ardından tahliye edilen bina sayısı 16'ya yükseldi Kocaeli'deki facianın ardından tahliye edilen bina sayısı 16'ya yükseldi Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de