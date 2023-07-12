Fikirler çatıştı; Erdoğan ile Bahçeli karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti'den üst düzey bir ismin MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "ikna" ziyareti yapacağı iddia edildi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikna edilmesi için 'girişim' başlatıldığını yazdı. Ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İsveç'in üyelik sürecinin TBMM'de onaylanması için 'zaman gerektiğini' söyledi. Reuters'a konuşan üst düzey isim, "Cumhurbaşkanı ya da hükümetten üst düzey bir yetkilinin MHP ile teması olacak” dedi.

“İsveç’in NATO’ya üyelik süreci için biraz zaman gerekecek. Hem içeride hem dışarıda dengelere dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan yetkili, şöyle devam etti: "Bahçeli'nin açıklamaları bugüne kadar atılan adımlarla tam olarak örtüşmemektedir. Perde arkası gelişmeler ve alınan kararın gerekçesi Bahçeli ve diğer MHP yöneticilerine iletilecektir."

Öte yandan yetkili, Ankara'nın İsveç'in yanı sıra diğer Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri tarafından uygulanan ambargolar ve silah ticareti kısıtlamaları da dahil olmak üzere bazı 'zımni' ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" demişti. Bundan birkaç saat sonra ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiği açıkladı. Genel Sekreter, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolü yakında TBMM'ye sunacağını duyurdu.

Bu kararın ardından konuşan MHP lideri Bahçeli de, "İsveç'le bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?" açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, sözlerini "Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyerek sonlandırmıştı.