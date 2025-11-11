Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı

  1. Anasayfa
AK Parti'ye yakınlığıla bilinen paylaşımlarıyla dikkat çeken Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir." diyerek yanıt veren Furkan Bölükbaşı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TUTUKLANDI

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Etiketler gözaltı furkan bölükbaşı furkan bölükbaşı'na gözaltı
