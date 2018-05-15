GAP o tişört için Çin'den özür diledi !

ABD`li ünlü perakende giyim ve aksesuar firması GAP, üzerinde Çin haritasının yanlış bir şekilde resmedildiği tişörtleri sattığı için özür diledi.

GAP tarafından piyasaya sunulan tişörtün üzerindeki haritada Çin'in yalnızca anakarasına yer verilirken ülkenin hak iddia ettiği Tayvan gibi bölgelerin yer almaması çok sayıda Çinli tarafından tepkiyle karşılandı.



Tişörtün fotoğrafının Çin'in en yaygın sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşılmasının ardından Çinliler firmaya sert tepki gösterdi.



Kanada'da satıldığı belirtilen tişörtün üzerinde, zaman zaman politik krizlere sahne olan Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve Güney Tibet'in yer almadığı görülüyor.



ÖZÜR DİLEDİ



People's Daily,China'da yer alan haberde GAP'ın özür dilediği ve 'Çin'in egemenliğine saygı duyduğu' yönünde bir açıklama yaptığı belirtildi.