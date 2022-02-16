Gazeteci Hülya Kılınç serbest bırakıldı

Şehit MİT mensubu haberi nedeniyle yargılanan ve cezanın onanmasıyla dün tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç, denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

İstinaf Mahkemesi’nin, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Eren Ekinci ve Barış Terkoğlu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Yargılama sonucu mahkeme, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci halkında beraat kararı verirken, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'a ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan 3 yıl 9'ar ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteciler hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kararı onamıştı.

Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Ardından Pehlivan ve Ağırel denetimli serbestlikle cezaevinden serbest bırakılmıştı.