Gaziantep'te 1 liralık indirim kuyruğu!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek kampanyası vatandaşın halini gözler önüne serdi. 1 liralık indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya geçirdiği 1 liralık indirim kuponu sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gaziantep halkının indirimli ekmek almak için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

ONLARCA KİŞİ UCUZ EKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Twitter'da yayınlanan bir videoda ise, 1 liralık ekmek kuponunu alan vatandaşların girdiği uzun kuyruk dikkat çekti. Onlarca vatandaşın 1 lira ucuza ekmek alabilmek için sıraya girdiği görüntüler, hayat pahalılığının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

UYGULAMAYI YETERLİ BULAN DA VAR YETERSİZ BULAN DA

İndirim kuponu hakkında fikirlerini belirten Kadir Elfidan isimli vatandaş, "Yapılan bu uygulama yeterli değil. Çiftçiye destek verilseydi durum bu seviyeye gelmezdi. Zaten ekmek ucuz olurdu o zaman." şeklinde konuştu.

Şeref Balcıoğlu isimli vatandaş ise konu hakkında "Çok güzel bir uygulama, Antep halkı için çok iyi bir haber. Yeterli de olur. 1 TL, indirim çok iyi olur" ifadelerine yer verdi. Mecit Altunalmaz ise, "Çok güzel bir uygulama 1 TL indirim, ama şu ekonomik krize bakılırsa yeterli değil." dedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ KARNE DEĞİL DESTEK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yapılan uygulamanın karne benzeri olduğunu reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini aktardı. Fatma Şahin konu hakkında "Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazan'da 150 milyon liralık gıda paketi yardımı da yapılacak." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ VEKİL İNDİRİM KUPONUNU KARNE UYGULAMASINA BENZETTİ

CHP Gaziantep Milletvekiliİrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuza almaları için vatandaşlara dağıttığı indirim kuponunu karne uygulamasına benzetti. Kaplan konu hakkında "2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. Sarayın lüksü için milyonlarca lira harcanırken benim hemşerim ucuz ekmek kuponuna mahkûm olmuş durumda. Bu ucuz ekmek indirim kuponu, hükümetin utanç vesikasıdır. Sanki ülkede savaş durumu mu vardır? Bu, iktidarınızın bittiğinin göstergesidir." ifadelerine yer verdi.