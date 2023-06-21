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Gaziantep'te deprem

Gaziantep'te deprem
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saat 12.24'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem saat 12.24'te gerçekleşirken, depremin derinliği 4.2 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem gaziantep deprem oldu gaziantep'te deprem
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