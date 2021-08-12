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Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Etiketler PKK operasyon gözaltı
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