Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Altındağ’da mahalleli sokağa indi; Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlandı

Evlenmeleri bekleniyordu ama... 3 yıllık aşk bitti

Bu acının tarifi yok! Koca apartman kağıt gibi ezildi

AK Partili isim Suriyeli sorunu için Türkiye'deki Türkleri de ''misafir'' ilan etti